  • Chemnitzer Abgeordnete stimmt Rentenpaket zu und kritisiert es zugleich

Nora Seitz sprach am Freitag, kurz nach der Debatte um das Rentenpaket, zu den Arbeitsbedingungen von Paketzustellern im Bundestag.
Nora Seitz sprach am Freitag, kurz nach der Debatte um das Rentenpaket, zu den Arbeitsbedingungen von Paketzustellern im Bundestag. Bild: Deutscher Bundestag/photothek
Chemnitz
Chemnitzer Abgeordnete stimmt Rentenpaket zu und kritisiert es zugleich
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das umstrittene Rentenpaket wurde am Freitag im Bundestag beschlossen. Nora Seitz (CDU) stimmte zu, obwohl sie sachlich große Bedenken hat.

Die Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Nora Seitz (CDU) hat am Freitag dem Rentenpaket der Bundesregierung zugestimmt. Das Gesetz wurde von einer Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet. In einer Erklärung, die Seitz am gleichen Tag zu Protokoll gab, übt sie aber erneut scharfe Kritik daran.
