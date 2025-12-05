Chemnitzer Abgeordnete stimmt Rentenpaket zu und kritisiert es zugleich

Das umstrittene Rentenpaket wurde am Freitag im Bundestag beschlossen. Nora Seitz (CDU) stimmte zu, obwohl sie sachlich große Bedenken hat.

Die Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Nora Seitz (CDU) hat am Freitag dem Rentenpaket der Bundesregierung zugestimmt. Das Gesetz wurde von einer Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet. In einer Erklärung, die Seitz am gleichen Tag zu Protokoll gab, übt sie aber erneut scharfe Kritik daran.