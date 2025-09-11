Chemnitzer Augenoptiker startet mit Telemedizin zur Früherkennung

Im Zeiss-Vision-Center am Wall können sich Kunden jetzt auch die Augen medizinisch untersuchen lassen. Damit sollen Hinweise auf Krankheiten erkannt werden. Die Analyse der Aufnahmen übernehmen Ärzte des Ocumeda-Netzwerks.

Einen Termin beim Augenarzt zu bekommen, das ist vielerorts mit längeren Wartezeiten verbunden. Eine Alternative ist das Zeiss-Vision-Center in der Chemnitzer Innenstadt. Inhaber Jens-Uwe Halir bietet dort medizinische Augenchecks an. Auf die Idee ist er im Januar bei der Branchenmesse Opti in München gekommen, wo die Firma Zeiss den „Visureff... Einen Termin beim Augenarzt zu bekommen, das ist vielerorts mit längeren Wartezeiten verbunden. Eine Alternative ist das Zeiss-Vision-Center in der Chemnitzer Innenstadt. Inhaber Jens-Uwe Halir bietet dort medizinische Augenchecks an. Auf die Idee ist er im Januar bei der Branchenmesse Opti in München gekommen, wo die Firma Zeiss den „Visureff...