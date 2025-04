Chemnitzer Bankmitarbeiterin verhindert Betrug: Bankkunde spielt unwissentlich Betrügern in die Karten

Als der Mann das Überweisungslimit für sein Konto erhöhen wollte, wurde die Mitarbeiterin misstrauisch. Sie sollte recht behalten.

Eine Mitarbeiterin der Sparkassen-Filiale in Chemnitz Sonnenberg hat am Donnerstag einen Kunden vor Betrug gerettet. Der Mann wollte zuvor das Überweisungslimit für sein Konto erhöhen. „Im Gespräch erkannte die Mitarbeiterin, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Sie konnte verhindern, dass ein Betrag von über 300.000 Euro an...