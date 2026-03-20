Chemnitzer Bibliothek ruft auf: Leiht die Kinderabteilung leer!

Weil sie umgebaut wird, sollen so viele Medien wie möglich die Kinder- und Jugendbibliothek im Tietz verlassen. Während des Umbaus bekommen Kindermedien einen Ausweichplatz.

Beliebt ist der Kinderbereich in der Zentralbibliothek im Tietz schon lange. Familien leihen nicht nur fix ein paar Medien aus, sondern verbringen zum Teil Stunden dort. Es gibt Spielsachen, ein Piratenschiff und ein königliches Zelt laden zum gemütlichen Vorlesen ein. Die Bibliothek dient vor allem an regnerischen Tagen auch als Treffpunkt. Nun... Beliebt ist der Kinderbereich in der Zentralbibliothek im Tietz schon lange. Familien leihen nicht nur fix ein paar Medien aus, sondern verbringen zum Teil Stunden dort. Es gibt Spielsachen, ein Piratenschiff und ein königliches Zelt laden zum gemütlichen Vorlesen ein. Die Bibliothek dient vor allem an regnerischen Tagen auch als Treffpunkt. Nun...