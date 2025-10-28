Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden

Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.

Chemnitz. Das größte Biermuseum der Welt soll im Januar 2026 im südwest-indischen Bundesstaat Goa eröffnet werden. André Donath, Inhaber des Turm-Brauhaus in Chemnitz, hatte auf seiner Indien-Reise kürzlich die Gelegenheit, den Gründer und Künstler Subodh Kerkar einen Vorab-Besuch abzustatten. Als kleines Geschenk überreichte Donath seinen Chemnitzer Bierlikör. Der Likör wird in der Brauhaus-Destille aus Kupferbier hergestellt.

Zwei Wochen nach dem Treffen kontaktierte Subodh Kerkar den Chemnitzer Gastronom. „Er ist vom Geschmack des Bierlikörs so begeistert, dass er ihn gern im Biermuseum verkaufen möchte“, sagt André Donath, der nun alle Möglichkeiten prüfen will, den Bierlikör und andere Spirituosen nach Indien zu exportieren.

Kommt der Deal zu Stande, würden die Getränke aus der Brauhaus-Destille in Indien gleich für ein Chemnitzer Wahrzeichen Werbung machen. Denn die Spirituosen werden seit diesem Jahr in Flaschen abgefüllt, die mittels 3D-Scan dem Roten Turm nachempfunden wurden.

Neben Bierlikör werden ein Erdbeer- und Himbeergeist, Spargelschnaps und Hopfen-Gin produziert. Bislang gibt es die Flaschen in der Brauerei selbst, der Tourist-Information, in Hotels und Restaurants und in Chemnitzer Supermärkten zu kaufen. (cma)