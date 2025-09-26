Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Besucher entzündeten kurz nach 19 Uhr die Lichter.
Die Besucher entzündeten kurz nach 19 Uhr die Lichter. Bild: Denise Märkisch
Die Besucher entzündeten kurz nach 19 Uhr die Lichter.
Die Besucher entzündeten kurz nach 19 Uhr die Lichter. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Chemnitzer bringen den Brühl zum Leuchten
Redakteur
Von Denise Märkisch
Während vor allem in der Innenstadt das Lichtkunstfestival „Light our Vision“ Fassaden bespielt, geht es auf dem Brühl fast schon besinnlich zu. Tausende Kerzen strahlen in die Nacht.

Ein Labyrinth aus Tausenden Teelichtern ist am Freitagabend auf dem Chemnitzer Brühl entstanden. Das Besondere an der Aktion ist, dass die Kerzen von den Besuchern und Besucherinnen selbst entzündet werden. Das Ganze findet im Umfeld des Lichtkunstfestivals „Light our Vision“ statt, das Freitag- und Samstagabend noch einmal ab 19.30 Uhr...
