Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos

Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.

Von 844 registrierten Durchfahrten waren 158 schneller unterwegs als erlaubt. Das ist die Bilanz des achttägigen Einsatzes eines Enforcement Trailers (Blitzer-Anhänger) im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl. Vom Montag der vergangenen bis zum Montag dieser Woche hatte das Gerät die Geschwindigkeiten kontrolliert, um so zu...