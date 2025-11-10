Chemnitzer Bundestagsabgeordneter Alexander Gauland (AfD) räumt in neuem Buch Fehler ein

Der 84-Jährige AfD-Politiker blickt in einem neuen Buch auf sein Wirken zurück. Was verrät es über den Chemnitzer Abgeordneten?

AfD-Gründer Alexander Gauland hat in einem autobiografischen Buch Bilanz unter sein politisches Wirken gezogen. Der direktgewählte Bundestagsabgeordnete für Chemnitz sieht bei sich selbst gegenwärtig keinen gestalterischen Einfluss mehr. Sein Mandat will er aber trotzdem weiter ausüben, sagt er der „Freien Presse".