  Chemnitzer Bundestagsabgeordneter Alexander Gauland (AfD) räumt in neuem Buch Fehler ein

Blickt im neuen Buch auf sein politisches Leben zurück: AfD-Gründer Alexander Gauland. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Blickt im neuen Buch auf sein politisches Leben zurück: AfD-Gründer Alexander Gauland. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Bundestagsabgeordneter Alexander Gauland (AfD) räumt in neuem Buch Fehler ein
Redakteur
Von Erik Anke
Der 84-Jährige AfD-Politiker blickt in einem neuen Buch auf sein Wirken zurück. Was verrät es über den Chemnitzer Abgeordneten?

AfD-Gründer Alexander Gauland hat in einem autobiografischen Buch Bilanz unter sein politisches Wirken gezogen. Der direktgewählte Bundestagsabgeordnete für Chemnitz sieht bei sich selbst gegenwärtig keinen gestalterischen Einfluss mehr. Sein Mandat will er aber trotzdem weiter ausüben, sagt er der „Freien Presse“.
