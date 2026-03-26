Chemnitzer Busbahnhof soll an die Dresdner Straße umziehen

Bislang war immer vom Bahnhofsvorplatz die Rede gewesen. Doch Baubürgermeister Kütter favorisiert einen anderen Standort. Schon im kommenden Jahr könnten die Arbeiten beginnen.

Ältere Chemnitzer werden sich erinnern: Der Zentrale Busbahnhof am Schillerplatz, so hieß es einst, solle über kurz oder lang an den Hauptbahnhof umziehen. Bis vor einigen Jahren sorgte das Thema regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch erste Entwürfe, wie ein neuer Busbahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz aussehen könnte, machten die Runde. Ältere Chemnitzer werden sich erinnern: Der Zentrale Busbahnhof am Schillerplatz, so hieß es einst, solle über kurz oder lang an den Hauptbahnhof umziehen. Bis vor einigen Jahren sorgte das Thema regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch erste Entwürfe, wie ein neuer Busbahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz aussehen könnte, machten die Runde.