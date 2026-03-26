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Seit Jahren wird über eine Verlegung des Chemnitzer Busbahnhofs diskutiert. Nun kommt in das Thema neue Bewegung.
Seit Jahren wird über eine Verlegung des Chemnitzer Busbahnhofs diskutiert. Nun kommt in das Thema neue Bewegung. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Bislang galt der Vorplatz des Hauptbahnhofes als wahrscheinlicher künftiger Standort.
Bislang galt der Vorplatz des Hauptbahnhofes als wahrscheinlicher künftiger Standort. Foto: Andreas Seidel
Dieses Areal an der Dresdner Straße ist als neuer Standort für den Busbahnhof im Gespräch.
Dieses Areal an der Dresdner Straße ist als neuer Standort für den Busbahnhof im Gespräch. Foto: Andreas Seidel
Der historische Haupteingang des Chemnitzer Hauptbahnhofs.
Der historische Haupteingang des Chemnitzer Hauptbahnhofs. Foto: Peter Endig/dpa/Archiv
Seit Jahren wird über eine Verlegung des Chemnitzer Busbahnhofs diskutiert. Nun kommt in das Thema neue Bewegung.
Seit Jahren wird über eine Verlegung des Chemnitzer Busbahnhofs diskutiert. Nun kommt in das Thema neue Bewegung. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Bislang galt der Vorplatz des Hauptbahnhofes als wahrscheinlicher künftiger Standort.
Bislang galt der Vorplatz des Hauptbahnhofes als wahrscheinlicher künftiger Standort. Foto: Andreas Seidel
Dieses Areal an der Dresdner Straße ist als neuer Standort für den Busbahnhof im Gespräch.
Dieses Areal an der Dresdner Straße ist als neuer Standort für den Busbahnhof im Gespräch. Foto: Andreas Seidel
Der historische Haupteingang des Chemnitzer Hauptbahnhofs.
Der historische Haupteingang des Chemnitzer Hauptbahnhofs. Foto: Peter Endig/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Busbahnhof soll an die Dresdner Straße umziehen
Redakteur
Von Michael Müller
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Bislang war immer vom Bahnhofsvorplatz die Rede gewesen. Doch Baubürgermeister Kütter favorisiert einen anderen Standort. Schon im kommenden Jahr könnten die Arbeiten beginnen.

Ältere Chemnitzer werden sich erinnern: Der Zentrale Busbahnhof am Schillerplatz, so hieß es einst, solle über kurz oder lang an den Hauptbahnhof umziehen. Bis vor einigen Jahren sorgte das Thema regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch erste Entwürfe, wie ein neuer Busbahnhof auf dem Bahnhofsvorplatz aussehen könnte, machten die Runde.
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