Chemnitzer Congress-Hotel: Betreiber hat noch kein Angebot für Sozialplan vorgelegt

Chemnitz
Seit drei Wochen sind die Lichter des markanten Hotel-Hochhauses aus. Keine Gäste, aber 40 Angestellte im Schichtsystem. Bald sollen Verhandlungen für den Sozialplan starten. Details sind noch offen.
Noch können die Mitarbeitenden des Chemnitzer Congress-Hotels das Haus betreten. Sie arbeiten immer noch in drei Schichten, auch wenn es schon längst nichts mehr zu tun gibt. Am 1. Februar checkten die letzten Gäste aus. Nur zwei Wochen zuvor teilte der Betreiber mit, dass der Geschäftsbetrieb eingestellt wird. Die Nachricht kam nicht nur für...
