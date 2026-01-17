Chemnitzer, die einfach mehr tun als das Erwartbare

Den Ehrentaler von Chemnitz gibt es noch nicht lange. Er geht an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wer es dieses Mal wurde, was sie tun und warum gleich Hunderte zum Preisträger wurden.

Ehrenamtspreise rücken Menschen in den Fokus, die eigentlich im Hintergrund arbeiten. Sie helfen anderen, machen auf Themen aufmerksam, organisieren Feste, bringen Menschen zusammen. Um sie in den Mittelpunkt zu rücken, braucht es manchmal einen Trick – wie eine Preisverleihung. In Chemnitz gibt es seit 2024 einen neuen Preis, den Ehrentaler.