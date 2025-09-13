Chemnitzer fährt unter Drogen mit getuntem Pedelec

Weder hatte ein 24-Jähriger eine Fahrerlaubnis, noch eine Versicherung für das Rad, das viel schneller fahren konnte als erlaubt.

Auf einem Parkplatz an der Zwickauer Straße ist Polizisten ein Mann (24) aufgefallen, der an seinem Pedelec leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen hatte. Da er weder eine Fahrerlaubnis noch einen Versicherungsschutz vorweisen konnte, wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz... Auf einem Parkplatz an der Zwickauer Straße ist Polizisten ein Mann (24) aufgefallen, der an seinem Pedelec leistungssteigernde Veränderungen vorgenommen hatte. Da er weder eine Fahrerlaubnis noch einen Versicherungsschutz vorweisen konnte, wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz...