MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Fahrradfahrer fährt Frau um – und wird verurteilt

Im August 2025 fährt ein Radfahrer eine Frau um. Nun landete der Fall vor Gericht.
Im August 2025 fährt ein Radfahrer eine Frau um. Nun landete der Fall vor Gericht. Bild: Arne Dedert/dpa/Archiv
Im August 2025 fährt ein Radfahrer eine Frau um. Nun landete der Fall vor Gericht.
Im August 2025 fährt ein Radfahrer eine Frau um. Nun landete der Fall vor Gericht. Bild: Arne Dedert/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Fahrradfahrer fährt Frau um – und wird verurteilt
Von Silas Andrick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Weg zur Arbeit fährt ein Student rücksichtslos eine Frau um. Warum er zu einer geringeren Strafe verurteilt wird als gedacht.

Das Amtsgericht hat einen Fahrradfahrer der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen. In dieser Woche verurteilte ihn der Richter zu einer Geldstrafe von 300 Euro – nur die Hälfte der zunächst angesetzten Strafe. Der 27-jährige Student hatte im August 2025 eine Frau umgefahren. Sie wurde verletzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:20 Uhr
4 min.
Das Geschäft mit der Liebe: Wie ein Chemnitzer eine dubiose Partnervermittlung entlarvte
Der 68-Jährige ist auf der Suche nach einer neuen Liebe. Dabei stieß er allerdings auf eine unseriöse Anzeige.
Ein 68-Jähriger sucht nach dem Tod seiner Frau eine neue Partnerin. Doch statt Liebe landet er in den Fängen einer unseriösen Agentur. Im letzten Moment durchschaut er das Spiel.
Silas Andrick
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
16.02.2026
1 min.
Schuhe brennen im Hausflur: Brandstiftung in Chemnitz
In einem Haus auf dem Sonnenberg brannten Schuhe im Hausflur. Die Polizei ermittelt.
Ein Bewohner konnte mit einem Eimer Wasser Schlimmeres verhindern. Die Polizei ermittelt.
Silas Andrick
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
Mehr Artikel