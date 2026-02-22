Chemnitzer Fahrradfahrer fährt Frau um – und wird verurteilt

Chemnitz
Auf dem Weg zur Arbeit fährt ein Student rücksichtslos eine Frau um. Warum er zu einer geringeren Strafe verurteilt wird als gedacht.
Das Amtsgericht hat einen Fahrradfahrer der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen. In dieser Woche verurteilte ihn der Richter zu einer Geldstrafe von 300 Euro – nur die Hälfte der zunächst angesetzten Strafe. Der 27-jährige Student hatte im August 2025 eine Frau umgefahren. Sie wurde verletzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.