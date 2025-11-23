Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Familie wartet seit sieben Monaten auf Geld vom Amt: „Unsere Lage interessiert die überhaupt nicht“

Bild: dpa
Wer Geld vom Staat beantragt, wartet mitunter Monate auf eine Entscheidung.
Wer Geld vom Staat beantragt, wartet mitunter Monate auf eine Entscheidung. Bild: Tilo Steiner
Mehr Personal – aber noch viel mehr Anträge.
Mehr Personal – aber noch viel mehr Anträge. Bild: Tilo Steiner
Sandra Zabel (Die Linke) ist gegen einen weiteren Stellenabbau im Rathaus.
Sandra Zabel (Die Linke) ist gegen einen weiteren Stellenabbau im Rathaus. Bild: St. Conrad/Die Linke/A.
Bild: dpa
Wer Geld vom Staat beantragt, wartet mitunter Monate auf eine Entscheidung.
Wer Geld vom Staat beantragt, wartet mitunter Monate auf eine Entscheidung. Bild: Tilo Steiner
Mehr Personal – aber noch viel mehr Anträge.
Mehr Personal – aber noch viel mehr Anträge. Bild: Tilo Steiner
Sandra Zabel (Die Linke) ist gegen einen weiteren Stellenabbau im Rathaus.
Sandra Zabel (Die Linke) ist gegen einen weiteren Stellenabbau im Rathaus. Bild: St. Conrad/Die Linke/A.
Chemnitz
Chemnitzer Familie wartet seit sieben Monaten auf Geld vom Amt: „Unsere Lage interessiert die überhaupt nicht“
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer auf Hilfe vom Staat angewiesen ist, kann schnell in ernste Schwierigkeiten geraten. Oft trifft es Menschen, die ohnehin mehr als genug Probleme haben. Rathaus und Politik nehmen das bewusst in Kauf.

Für die Schmidts* vom Chemnitzer Sonnenberg gab es wahrlich schon bessere Jahre als 2025. Kaum war der Hautkrebs von Mutter Anne besiegt, da wurde bei ihr die nächste Tumorerkrankung diagnostiziert. Diesmal in der Brust.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
13.11.2025
3 min.
Freizeit, Kultur, Bus und Bahn: Chemnitzer Tochtergesellschaften sollen auf den Prüfstand
Ob Freizeitsport, Nahverkehr oder Wohnen: Städtische Gesellschaften spielen in Chemnitz eine große Rolle.
Der Sparzwang des Rathauses lässt jetzt auch kommunale Betriebe und Unternehmen in den Fokus geraten. Geht das ohne Einschnitte für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer ab?
Michael Müller
06.11.2025
4 min.
Streichkonzert in Chemnitz: Immer mehr Einrichtungen bangen
Eines von gut zwei Dutzend bedrohten Angeboten: der Kinder- und Jugendklub „Mikado“ auf dem Chemnitzer Sonnenberg soll schließen.
Nach der Filmwerkstatt könnten auch im Haus Arthur auf dem Kaßberg die Lichter in der Jugendarbeit ausgehen, ebenso in mehreren Klubs in den Stadtteilen. In der Politik regt sich Widerstand.
Michael Müller
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel