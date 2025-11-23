Chemnitzer Familie wartet seit sieben Monaten auf Geld vom Amt: „Unsere Lage interessiert die überhaupt nicht“

Wer auf Hilfe vom Staat angewiesen ist, kann schnell in ernste Schwierigkeiten geraten. Oft trifft es Menschen, die ohnehin mehr als genug Probleme haben. Rathaus und Politik nehmen das bewusst in Kauf.

Für die Schmidts* vom Chemnitzer Sonnenberg gab es wahrlich schon bessere Jahre als 2025. Kaum war der Hautkrebs von Mutter Anne besiegt, da wurde bei ihr die nächste Tumorerkrankung diagnostiziert. Diesmal in der Brust.