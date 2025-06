Chemnitzer Faultier findet prominente Freundin: Wie Patenschaften Artenschutz und Forschung helfen sollen

Faultier Katrin lebt im Chemnitzer Tierpark und hat seit Freitag dank des Vereins „Tierparkfreunde“ eine Patin, die im Bundestag sitzt. Über den Einfluss von Patenschaften und weltweite Sensationen im Chemnitzer Tierpark.

Die Faultier-Dame Katrin, Bewohnerin des Tierparks Chemnitz und Hauptdarstellerin an diesem Freitag, liegt zusammengerollt in ihrer Box in gut drei Metern Höhe – unbeeindruckt davon, dass mehrere Besucher vor ihrem offenen Bereich im Tropenhaus stehen. Unter ihnen: ihre neue Patin Nora Seitz (CDU), Ordnungsbürgermeister Knut Kunze und der...