  • Chemnitzer FDP für Arena-Pläne und Ämter-Fusion im Rathaus

Yvonne Kilian ist die Vorsitzende der Freien Demokraten in Chemnitz.
Yvonne Kilian ist die Vorsitzende der Freien Demokraten in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer FDP für Arena-Pläne und Ämter-Fusion im Rathaus
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Kreisparteitag hat die Partei beraten, wofür sie sich in Chemnitz starkmachen will.

Die Chemnitzer FDP spricht sich klar für den Bau einer sogenannten Multifunktionsarena hinter dem Bürokomplex am Marx-Monument aus. Langfristig müsse nach Ansicht der Partei zudem die Brückenstraße verkehrsberuhigt werden, sagte FDP-Kreischefin Yvonne Kilian nach einem Stadtparteitag am Wochenende. Um Geld zu sparen, sollte zudem ein...
