Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?

Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen. Bild: VCDB/Renderwerke
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen. Bild: VCDB/Renderwerke
Chemnitz
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.

Chemnitz will trotz zunehmender Finanzprobleme an den Plänen für den Bau einer neuen Straßenbahnstrecke in Richtung Zeisigwald festhalten. „Das hat für uns Priorität A“, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze vor Medien-Vertretern. Voraussetzung für den Bau sei aber, dass der Bund sich in erheblichem Umfang an den Kosten beteiligt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
11.11.2025
2 min.
Nahverkehr am Chemnitzer Stadtrand: Wie geht es mit der Buslinie 49 weiter?
Die Chemnitzer Buslinie 49 zählte zuletzt rund 24.000 Fahrgäste im Jahr.
Die Linie 49 verbindet seit einigen Jahren Grüna und Mittelbach. Bislang nur probeweise. Nun ist eine Entscheidung gefallen.
Michael Müller
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
19:35 Uhr
4 min.
Fußball-Sachsenklasse: Marienbergs verletzter Torjäger wird zum Trostspender
Als Motor-Coach Julian Schröter nach Spielende im Mannschaftskreis aufbauende Worte an seine Schützlinge richtete, war der verletzte Rick Bauer (rechts) mit dabei.
Eine unglückliche Bewegung im Training hat Rick Bauer eine monatelange Pause eingebracht. Gegen Reichenbrand wurde der Angreifer schmerzlich vermisst. Erst nach dem Abpfiff konnte er helfen.
Andreas Bauer
09.10.2025
3 min.
Brennpunkt Zeisigwald: Chemnitzer Angler nach eskalierter Kontrolle vor Gericht
Der Steinbruch im Chemnitzer Zeisigwald wird gern von Anglern genutzt. Nicht immer legal.
Weil er Kontrolleure der Fischereiaufsicht bedrohte, landete ein Chemnitzer vor Gericht. Der Tatort, ein Bruchteich im Zeisigwald, ist für die Aufseher ein Brennpunkt.
Erik Anke
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel