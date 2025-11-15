Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?

Chemnitz
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Chemnitz will trotz zunehmender Finanzprobleme an den Plänen für den Bau einer neuen Straßenbahnstrecke in Richtung Zeisigwald festhalten. „Das hat für uns Priorität A“, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze vor Medien-Vertretern. Voraussetzung für den Bau sei aber, dass der Bund sich in erheblichem Umfang an den Kosten beteiligt.
