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Marina Oesterreich vom Gesundheitsamt mit Zeckenkarte, Zeckenzange und Lupe.
Marina Oesterreich vom Gesundheitsamt mit Zeckenkarte, Zeckenzange und Lupe. Foto: Andreas Seidel
Marina Oesterreich vom Gesundheitsamt mit Zeckenkarte, Zeckenzange und Lupe.
Marina Oesterreich vom Gesundheitsamt mit Zeckenkarte, Zeckenzange und Lupe. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Gesundheitsamt informiert: Fünf Tipps für Umgang mit Zecken
Redakteur
Von Jana Peters
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Mit den wärmeren Temperaturen beginnt auch die Saison der Zecken. Schon im Februar wurden sie aktiv. Beim Tag des offenen Gesundheitsamtes wurde wichtiges Wissen über die Plagegeister vermittelt.

Mittel aus der Apotheke: Es gibt viele Hausmittel gegen Zecken. Viel Knoblauch essen oder die Haut mit Kokosöl einreiben, soll angeblich schützen. Doch Marina Oesterreich, Sachgebietsleiterin allgemeiner Infektionsschutz und Kommunalhygiene im Gesundheitsamt, rät davon ab: „Hausmittel erreichen nicht den Schutz wie Repellents aus der...
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