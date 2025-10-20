Chemnitzer gewinnt 123.000 Euro beim Eurojackpot

Die Ziehung am Freitag brachte ihm den Gewinn ein. Mit diesen Zahlen gewann er – und so niedrig war die Wahrscheinlichkeit dafür.

Ein Chemnitzer hat bei der Eurojackpot-Ziehung 122.747 Euro gewonnen. Der Mann gab seine beiden Tipps am Dienstag vergangener Woche ab und nahm sowohl an der Dienstag- als auch der Freitagziehung teil. Letztere brachte ihm den Gewinn ein. Mit den Zahlen 18, 21, 34, 35 und 46 schaffte er fünf Richtige und damit den Gewinn in der Klasse 3. Die...