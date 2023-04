Chemnitzer Grüne wählen neuen Kreisvorstand

Die Mitgliedschaft des Chemnitzer Kreisverbands von Bündnis90/Die Grünen hat am Mittwoch in einer Nachwahl Patrick Schönknecht zum neuen Co-Vorsitzenden gewählt. Er wird nun gleichberechtigt mit der Vorsitzenden Coretta Storz den Kreisverband führen. Dieser ist damit in jungen Händen: Storz ist 37 Jahre alt und Lehrkraft für Deutsch als...