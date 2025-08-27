Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann mit Hammer und Messer unterwegs

Die Bundespolizei hat bei einem Mann Hammer und Messer sichergestellt.
Die Bundespolizei hat bei einem Mann Hammer und Messer sichergestellt. Bild: Symbolbild/Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann mit Hammer und Messer unterwegs
Von Denise Märkisch
Ein 37-Jähriger schlägt mit einem Hammer auf den Fußboden ein. Im Rucksack hatte er auch noch ein Messer.

Chemnitz.

13 Uhr, Chemnitzer Hauptbahnhof: Ein Mann wird beobachtet, wie er mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf den Fußbodenbelag einschlägt. Eine Mitarbeiterin der Bahn informiert die Bundespolizei. Die Streife stellt am Bahnsteig 10 einen 37-jährigen Deutschen fest. Aus seinem Rucksack ragt der Stiel eines Outdoor-Hammers. Bei der Kontrolle entdecken die Beamten zudem vier handelsübliche Küchenmesser im Seitenfach. Jedes mit einer Klingenlänge von 12,5 Zentimetern.

Plausible Gründe, warum er Küchenmesser und Hammer dabei hatte, konnte er nicht nennen. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt. Die Messer wurden beschlagnahmt und der 31 Zentimeter lange Hammer sichergestellt. (aed)

