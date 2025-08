Chemnitzer Hauptbahnhof über Stunden ohne Strom – das ist der Grund

Der Bahnhof soll am Donnerstagvormittag drei Stunden lang ohne Strom bleiben. Die Züge rollen weiterhin, doch im Bahnhofsgebäude fällt einiges aus.

Die Ankündigung hatte am Dienstag mehrere Fahrgäste verwundert. Auf einem Aushang am Chemnitzer Hauptbahnhof wird mitgeteilt, dass es am Donnerstagvormittag zu einer kompletten Stromabschaltung im Bahnhofsgebäude kommt. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn, dass von 8 bis voraussichtlich 11 Uhr aufgrund von Arbeiten an der...