Chemnitzer Hotels zu 97 Prozent ausgebucht: Was macht das mit den Preisen?

Kosmos, Tanzmeisterschaften, Powerlifting-Weltmeisterschaft. An diesem Wochenende ballen sich wie so oft im Kulturhauptstadt-Jahr die Veranstaltungen. Wie kommt man trotzdem noch an günstige Zimmer?

Zwei Nächte von Freitag bis Sonntag in Chemnitz für zwei Erwachsene. Die Buchungsplattform www.booking.com zeigt für das Hotel „C-You“ an der Dresdner Straße den Preis von 304 Euro. Am darauffolgenden Wochenende sind es nur noch 233 Euro. Ähnliche Preisunterschiede beim „Super 8“ am Stefan-Heym-Platz: 432 Euro dieses Wochenende,... Zwei Nächte von Freitag bis Sonntag in Chemnitz für zwei Erwachsene. Die Buchungsplattform www.booking.com zeigt für das Hotel „C-You“ an der Dresdner Straße den Preis von 304 Euro. Am darauffolgenden Wochenende sind es nur noch 233 Euro. Ähnliche Preisunterschiede beim „Super 8“ am Stefan-Heym-Platz: 432 Euro dieses Wochenende,...