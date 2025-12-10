Chemnitzer im Lottoglück: Schon wieder Gewinner in der Stadt

Das läuft ja zum Jahresende. Sachsen Lotto vermeldet Glückspilze aus Chemnitz.

Erst vor wenigen Tage wurde bekannt, dass ein Spieler aus Chemnitz bei der Eurojackpot-Ziehung exakt 120.463,60 Euro gewonnen hatte. Nun hat eine Sprecherin weitere Glückspilze aus der Stadt vermelden können. Wie es in einer Information von Sachsen Lotto heißt, sahnten gleich sechs Spieler beim Klassiker 6-aus-49 ab. Drei Lottospieler konnten...