Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Chemnitzer Jugendamt kündigt Kürzungen auch bei freien Kitas an

In Chemnitz kommen seit Jahren immer weniger Kinder zur Welt.
In Chemnitz kommen seit Jahren immer weniger Kinder zur Welt.
Chemnitz
Chemnitzer Jugendamt kündigt Kürzungen auch bei freien Kitas an
Von Michael Müller
Der anhaltende Geburtenrückgang mache einen weiteren Abbau beim Personal wahrscheinlich, heißt es. Und was ist mit dem vom Land beschlossenen Kita-Moratorium?

In den Chemnitzer Kindertagesstätten führt das vom Landtag beschlossene Kita-Moratorium offenbar kaum zu einer besseren Personalausstattung. „Das wird sich nicht groß auswirken“, sagte die für die Kitas zuständige Abteilungsleiterin im Chemnitzer Jugendamt, Anette Stolp, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Der nach den...
