Chemnitzer Kantinen-Test Teil 2: Wo es gut schmeckt und die Preise stimmen

Fabrikküche: Moderne Hängeleuten, hölzerne Tische und Stühle. Ein langer Tresen, dahinter ein Farbenspiel. In der Auslage: Buntes Gemüse, hellgrüne Soße und rote Tomaten. Die Beispielteller haben Restaurant-Niveau. Menschen in Blusen und Hemden, lässigen Business Looks bestellen sich Parmesan-Gnocchi oder Schweinesteak. In der Kantine hat man sich...