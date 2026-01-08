Chemnitzer Katzencafé: Warum Kinder unter 12 nur noch mit einem „Katzenführerschein“ rein dürfen

Wer ein Auto fahren will, braucht dafür einen Führerschein. Wer das Chemnitzer Katzencafé betreten will, braucht jetzt so etwas ähnliches – zumindest wenn man ein Kind ist. Was es damit auf sich hat und was die Betreiberin damit erreichen will.

Wer in das Chemnitzer Katzencafé kommt, das einzige weit und breit dieser Art, hat in der Regel vor allem einen Wunsch: Kuchen essen und Kaffee trinken in Gesellschaft von Samtpfoten. Drei Katzen leben derzeit im Lokal „Ciao Mau" von Franziska Müller auf dem Kaßberg. Doch in letzter Zeit gab es immer häufiger das Dilemma, dass sich die...