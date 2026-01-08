MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Katzencafé: Warum Kinder unter 12 nur noch mit einem „Katzenführerschein“ rein dürfen

Franziska Müller will für mehr Entspannung bei ihren Katzen im Café sorgen.
Franziska Müller will für mehr Entspannung bei ihren Katzen im Café sorgen. Bild: Steffi Hofmann
Franziska Müller will für mehr Entspannung bei ihren Katzen im Café sorgen.
Franziska Müller will für mehr Entspannung bei ihren Katzen im Café sorgen. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Chemnitzer Katzencafé: Warum Kinder unter 12 nur noch mit einem „Katzenführerschein“ rein dürfen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer ein Auto fahren will, braucht dafür einen Führerschein. Wer das Chemnitzer Katzencafé betreten will, braucht jetzt so etwas ähnliches – zumindest wenn man ein Kind ist. Was es damit auf sich hat und was die Betreiberin damit erreichen will.

Wer in das Chemnitzer Katzencafé kommt, das einzige weit und breit dieser Art, hat in der Regel vor allem einen Wunsch: Kuchen essen und Kaffee trinken in Gesellschaft von Samtpfoten. Drei Katzen leben derzeit im Lokal „Ciao Mau“ von Franziska Müller auf dem Kaßberg. Doch in letzter Zeit gab es immer häufiger das Dilemma, dass sich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
04.08.2025
4 min.
Kulturhauptstadt-Effekt auch bei den Samtpfoten? – So geht es dem Chemnitzer Katzencafé
Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben.
Seit zweieinhalb Jahren hat Chemnitz ein tierisches Lokal. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Warum die Betreiberin auf einen Kuha-Effekt hoffte und was sie mit weißen Katzenspuren erreichen will.
Steffi Hofmann
21.11.2025
2 min.
Die Katze auf dem Baum: Warum dieser Einsatz in Chemnitz niemanden in Rechnung gestellt wird
Mit Drehleiter und beherzten Griff wurde die Katze vom Baum gerettet.
Am Donnerstagmittag rückte die Feuerwehr zu einer Tierrettung aus. Eine Katze kam nicht mehr vom Baum runter. Aber wer muss dafür eigentlich zahlen?
Denise Märkisch
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:15 Uhr
3 min.
Rund 10.000 Fans bei Ball vor der Semperoper erwartet
Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.
Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
Mehr Artikel