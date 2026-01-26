Chemnitzer Kitas vor neuer Schließungs-Welle: Wie lang werden künftig die Wege für Eltern?

Innerhalb weniger Jahre sollen in Chemnitz insgesamt mehr als 2000 Plätze abgebaut werden. Für viele Einrichtungen geht es ums Überleben, für einige Erzieherinnen und Erzieher wohl auch um ihre Arbeitsplätze.

Kaum war der Nachwuchs auf der Welt, da führte lange Jahre Chemnitzer Eltern einer der ersten Wege in die nächste Kita. Wer sich einen Platz sichern wollte, meldete sein Kind so früh wie möglich an. Auch wenn es bis zum Kita-Besuch noch ein Jahr hin war – sicher ist sicher.