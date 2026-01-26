MENÜ
  • Chemnitzer Kitas vor neuer Schließungs-Welle: Wie lang werden künftig die Wege für Eltern?

Viel Platz für immer weniger Kinder: In Chemnitz sind Hunderter Krippen- und Kita-Plätze frei. Nun will das Jugendamt der Stadt die Kapazitäten deutlich abbauen.
Noch weniger Kinder, als von Statistikern erwartet: Anette Stolp vom Jugendamt Chemnitz.
Für etwa zwei von drei Kindern unter 3 Jahren gibt es einen Krippenplatz. Doch nur weniger als jedes zweite Kind besucht eine Krippe. Nun soll das Angebot an den geringeren Bedarf angepasst werden – auch in den deutlich stärker nachgefragten Kindergärten.
Für Maik Otto (SPD) gehen die Pläne der Stadt teilweise zu weit.
Chemnitz
Chemnitzer Kitas vor neuer Schließungs-Welle: Wie lang werden künftig die Wege für Eltern?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb weniger Jahre sollen in Chemnitz insgesamt mehr als 2000 Plätze abgebaut werden. Für viele Einrichtungen geht es ums Überleben, für einige Erzieherinnen und Erzieher wohl auch um ihre Arbeitsplätze.

Kaum war der Nachwuchs auf der Welt, da führte lange Jahre Chemnitzer Eltern einer der ersten Wege in die nächste Kita. Wer sich einen Platz sichern wollte, meldete sein Kind so früh wie möglich an. Auch wenn es bis zum Kita-Besuch noch ein Jahr hin war – sicher ist sicher.
