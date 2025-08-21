Chemnitzer Kooperationsschule wächst: Stelzen-Neubau schafft Platz für mehr Schüler

Die Schule mit dem besonderen Konzept hat zwar endlich einen festen Standort, aber nicht ausreichend Platz. Das ändert sich nun. Ein anderer Wunsch bleibt dagegen wohl noch länger unerfüllt.

Als der Verein „Gute Schule" vor mehr als einem Jahrzehnt die Idee für eine neue Gesamtschule in Chemnitz entwickelte, hatte Mitstreiterin Sylke Fritzsche einen Wunsch: Ihre Kinder sollten diese Schule einmal gemeinsam besuchen können. Heute, elf Jahre später, hat sich dieser Wunsch nur zum Teil erfüllt. Die Schule existiert und trägt den...