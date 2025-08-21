Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Kooperationsschule wächst: Stelzen-Neubau schafft Platz für mehr Schüler

Am Donnerstag erfolgte der erste Spatenstich. Etwa in einem Jahr soll der Stelzenanbau fertig sein. Bild: Toni Söll/Köster GmbH/Hochbau Chemnitz
Am Donnerstag erfolgte der erste Spatenstich. Etwa in einem Jahr soll der Stelzenanbau fertig sein. Bild: Toni Söll/Köster GmbH/Hochbau Chemnitz
Chemnitz
Chemnitzer Kooperationsschule wächst: Stelzen-Neubau schafft Platz für mehr Schüler
Von Benjamin Lummer
Die Schule mit dem besonderen Konzept hat zwar endlich einen festen Standort, aber nicht ausreichend Platz. Das ändert sich nun. Ein anderer Wunsch bleibt dagegen wohl noch länger unerfüllt.

Als der Verein „Gute Schule“ vor mehr als einem Jahrzehnt die Idee für eine neue Gesamtschule in Chemnitz entwickelte, hatte Mitstreiterin Sylke Fritzsche einen Wunsch: Ihre Kinder sollten diese Schule einmal gemeinsam besuchen können. Heute, elf Jahre später, hat sich dieser Wunsch nur zum Teil erfüllt. Die Schule existiert und trägt den...
