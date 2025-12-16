MENÜ
„Wir können das Ziel der Reise nicht verändern, dafür aber die Reisebedingungen", sagt Torsten Kohlisch.
Bild: Symbolbild: Frank Molter/dpa
Blick in eines der Zimmer auf der Palliativstation.
Bild: Manuela Häußler/Zeisigwaldkliniken
Torsten Kohlisch und Chefarzt Andreas Fichtner gehören zur Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin.
Bild: Manuela Häußler/Zeisgwaldkliniken
Chemnitz
Chemnitzer Krankenhaus stockt Palliativstation auf
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschen mit unheilbaren Erkrankungen brauchen eine spezielle Behandlung. Dazu zählt auch, Angehörigen Raum zu geben. In den Zeisigwaldkliniken werden dafür Team und Betten aufgestockt.

Geheilt werden können die Menschen, die auf einer Palliativstation sind, nicht mehr. Bei Behandlungen in der Palliativmedizin geht es nicht um Sterbebegleitung, sondern um die Linderung von Schmerzen und damit um mehr Lebensqualität. „Palliativmedizin ist ein wirklich besonderes Fachgebiet, in dem es noch stärker als anderswo um persönliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
