Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Krankenhaus wird seit dem Morgen bestreikt – nächster Streiktag bereits angekündigt

Am Donnerstag soll bereits wieder gestreikt werden.
Am Donnerstag soll bereits wieder gestreikt werden. Bild: Andreas Seidel
Am Donnerstag soll bereits wieder gestreikt werden.
Am Donnerstag soll bereits wieder gestreikt werden. Bild: Andreas Seidel
Update
Chemnitz
Chemnitzer Krankenhaus wird seit dem Morgen bestreikt – nächster Streiktag bereits angekündigt
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit gut einem Jahr verhandeln DRK und Gewerkschaft. Es geht um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Im DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein haben Beschäftigte am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Der Streik begann um 5.30 Uhr und soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis in den späten Abend hinein andauern. Zu Beginn versammelten sich die Streikenden vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Im Laufe des Tages wurden weitere Unterstützer aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
16.10.2025
2 min.
Am Donnerstag erneuter Streik am DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein
Wie schon am Dienstag sind die Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses am Donnerstag zum Streik aufgerufen.
Zum zweiten Mal in dieser Woche sind die Angestellten des Krankenhauses dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Versorgung von Patienten bleibt aber gesichert.
Erik Anke
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
11.10.2025
2 min.
Streik im DRK-Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein: Das müssen Patienten wissen
Verdi fordert für alle DRK-Mitarbeitenden unter anderem mehr Lohn.
Am Dienstag wird das Krankenhaus erneut bestreikt. Ganztägig. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld und eine Reduzierung der Arbeitszeit. Seit einem Jahr wird darüber gestritten.
Denise Märkisch
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel