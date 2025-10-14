Chemnitzer Krankenhaus wird seit dem Morgen bestreikt – nächster Streiktag bereits angekündigt

Seit gut einem Jahr verhandeln DRK und Gewerkschaft. Es geht um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Im DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein haben Beschäftigte am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Der Streik begann um 5.30 Uhr und soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis in den späten Abend hinein andauern. Zu Beginn versammelten sich die Streikenden vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Im Laufe des Tages wurden weitere Unterstützer aus...