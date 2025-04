Chemnitzer Künstlerin zeigt Arbeiten zu den Themen Sinne und Sinnlichkeit

Im Hauptfoyer der Theaterspielstätte Spinnbau an der Altchemnitzer Straße wird am 8. März eine neue Ausstellung eröffnet.

Chemnitz.

In Kooperation mit dem Chemnitzer Künstlerbund organisieren die Theater Chemnitz regelmäßig Ausstellungen von Chemnitzer Künstlerinnen und Künstlern im Hauptfoyer ihrer Spielstätte Spinnbau an der Altchemnitzer Straße, um noch mehr, noch andere Kunst zu zeigen. Ab Samstag, 8. März zeigt die gebürtige Karl-Marx-Städterin Kathi Halama in ihrer Ausstellung „Schaustücke“ großflächige Arbeiten auf Papier und Textil zu den Themen Sinne und Sinnlichkeit. Halama arbeitet mit Malerei, Zeichnung, Collage, Illustration, Leder- und Papierhandwerk sowie Fotografie. Die freischaffende Designerin studierte angewandte Kunst an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und arbeitet als Dozentin, Designerin und Kuratorin. Halama wurde 2011 mit dem „Von Taube“-Preis geehrt. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für besonders hohe gestalterische Kreativität und hochwertige Qualität in der Herstellung. (gp)