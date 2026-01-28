Chemnitzer Kunstsammlungen öffnen ab Juni wieder regulär – allerdings nicht auf Dauer

Im Kulturhauptstadtjahr noch für Besucherrekorde gefeiert, steht den Museen aus Kostengründen nun ein zusätzlicher Schließtag ins Haus. Doch fürs Erste offenbar nur für ein paar Monate.

Die Kunstsammlungen Chemnitz müssen wenige Monate nach Ende des Kulturhauptstadtjahres ab Februar ihre Öffnungszeiten einschränken, um Ausgaben zu sparen. Statt einen soll es dann jeweils zwei Schließtage geben – Montag und Dienstag. So war es bereits im vergangenen Jahr entschieden worden, als Teil eines großen Sparpakets. Die Kunstsammlungen Chemnitz müssen wenige Monate nach Ende des Kulturhauptstadtjahres ab Februar ihre Öffnungszeiten einschränken, um Ausgaben zu sparen. Statt einen soll es dann jeweils zwei Schließtage geben – Montag und Dienstag. So war es bereits im vergangenen Jahr entschieden worden, als Teil eines großen Sparpakets.