Chemnitzer Marktbaum bald wieder mit Sitzgelegenheit

Chemnitz
Laut Baubürgermeister Thomas Kütter sind die Elemente aus Granit bereits bestellt.
Eine Verschnaufpause am Chemnitzer Marktbaum, die soll künftig jederzeit möglich sein. Laut Baubürgermeister Thomas Kütter hat die Stadtverwaltung Sitzgelegenheiten aus Granit bestellt, die dauerhaft rund um den Baum zum Verweilen einladen sollen. Eigentlich hätten sie längst aufgestellt sein sollen, so Kütter. Wegen Lieferschwierigkeiten...
