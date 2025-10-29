Chemnitzer Marktbaum: Was hat es mit den grauen Blöcken auf sich?

Chemnitz
Wer die Silberlinde auf dem Markt beim Wachsen beobachten will, kann das fortan auf Granitsitzen tun.
Sieben Granitsitzblöcke sind am Mittwoch im Umfeld des Marktbaumes aufgestellt worden. Eine Natursteinfirma aus Mittweida hatte die Blöcke gefertigt und angeliefert. Sie ähneln den Granitblöcken am Marktbrunnen. „Formen, Farben und Materialien bilden eine harmonische Einheit. Dies soll das Erscheinungsbild des Umfeldes des Marktbaums...
