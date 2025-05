Chemnitzer Museumsnacht: Das müssen Besucher wissen

Nachts im Museum heißt es Samstag in Chemnitz vor allem: nicht den Überblick verlieren. Rund 350 Angebote sind geplant. Alles rund um Veranstaltungen, Tickets und den öffentlichen Nahverkehr.

Am 10. Mai sind in Chemnitz die Nachteulen am Start: Unter dem Motto „United“ laden 31 Museen und elf Galerien ein, Kunst und Kultur nach Einbruch der Dunkelheit zu erleben. Die wichtigsten Informationen rund um die Museumsnacht sind hier zusammengefasst.