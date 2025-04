Chemnitzer Museumsnacht: Führungen auch auf Chinesisch, Spanisch und Polnisch geplant

Die nächste Chemnitzer Museumsnacht am 10. Mai soll inklusiver und verbindender werden. 37 Museen und elf Galerien sind beteiligt.

In 37 Museen und elf Galerien in Chemnitz und dem Umland kann am 10. Mai die Museumslandschaft erkundet werden. Aber nicht zu den üblichen Öffnungszeiten, sondern bis tief in die Nacht hinein – bei der mittlerweile 26. Museumsnacht. Die will in diesem Jahr unter dem Motto „United“ eine Botschaft für Gemeinsamkeit und respektvolles...