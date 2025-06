Chemnitzer Nachtskaten nach Einsiedel

Am Mittwoch gab es wieder ein Chemnitzer Nachtskaten. Ziel war diesmal das Brauhaus im südlichen Vorort. Wann ist der nächste Termin?

Gegen 19.50 Uhr startete nach einer Aufwärmrunde die Menge am Rosenhof. Das in den Sommermonaten monatlich von Exclusiv Events veranstaltete Nachtskaten zog dieses Mal rund 500 Teilnehmer aller Altersgruppen an. Wie immer kommt es nicht auf sportliche Rekorde an, der Spaß an der Aktion und das gemeinschaftliche Erlebnis stehen im Vordergrund....