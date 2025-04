Chemnitzer OB kommt nach Einsiedel: Hier können Bürger Sorgen direkt beim Stadtchef loswerden

Im Gymnasium des Chemnitzer Ortsteils findet am Donnerstag eine Einwohnerversammlung statt. Es geht vor allem um den Süd-Osten der Stadt. Ein Thema wird der Sportplatz in Altenhain sein.

Es war eine der ersten Entscheidungen des Chemnitzer Stadtrates nach der Wahl im vergangenen Jahr. In Chemnitz sollte es wieder Einwohnerversammlungen geben. Einmal pro Jahr soll nun so eine Versammlung für benachbarte Stadtteile stattfinden. Für den Süd-Osten der Stadt ist es an diesem Donnerstag soweit. Ab 17 Uhr sind Menschen, die in den...