Chemnitzer OB schlägt Stiftung für das Erbe der Kulturhauptstadt vor

Angespannte Finanzlage auf der einen Seite und eine Stadt, die man nicht mehr nur vom Hörensagen kennt auf der anderen. Beim Neujahrsempfang hat Sven Schulze einen großen Bogen gespannt. Mit einer Idee überraschte er.

In der Rede von Sven Schulze spielte noch einmal das vergangene Kulturhauptstadtjahr eine Rolle. Chemnitz haben vorher viele nur vom Hörensagen gekannt. Dabei sei Chemnitz „eine Stadt, die man erleben muss, um sie zu verstehen.“ Und das Kulturhauptstadtjahr und der Weg dahin haben Impulse gesetzt für eine nachhaltige Veränderung, ist sich... In der Rede von Sven Schulze spielte noch einmal das vergangene Kulturhauptstadtjahr eine Rolle. Chemnitz haben vorher viele nur vom Hörensagen gekannt. Dabei sei Chemnitz „eine Stadt, die man erleben muss, um sie zu verstehen.“ Und das Kulturhauptstadtjahr und der Weg dahin haben Impulse gesetzt für eine nachhaltige Veränderung, ist sich...