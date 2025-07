Chemnitzer Parksommer pausiert wegen des Wetters: Yoga und Konzert am Samstag fallen aus

Kühle Temperaturen und Regen: Aufgrund der Wettervorhersage legt der Parksommer am Samstag eine Pause ein.

Es ist ungefähr Halbzeit beim diesjährigen Chemnitzer Parksommer. Noch bis zum 27. Juli sind täglich mehrere Programmpunkte im Stadthallenpark geplant. Aufgrund der Wettervorhersage am Samstag pausiert das Festival nun aber für einen Tag. Das gaben die Veranstalter in den sozialen Medien und am Freitagabend vor Ort bekannt. Angekündigt sind...