  • Chemnitzer Pflegerin bei EM in Dänemark am Start

Chemnitz
Chemnitzer Pflegerin bei EM in Dänemark am Start
Redakteur
Von Erik Anke
Anna Telle ist zweifache Deutsche Meisterin in der Pflege und nahm im vergangenen Jahr bei der WM teil. Nun trauen ihr manche sogar eine Medaille bei der EM zu.

Als eine von 32 Deutschen geht die Chemnitzerin Anna Telle seit Mittwoch bei den Euroskills im dänischen Herning an den Start. Bei der Europameisterschaft der Ausbildungsberufe will die Pflegerin der Zeisigwaldkliniken ihr Können erneut unter Beweis stellen.
Mehr Artikel