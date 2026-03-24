Chemnitzer Polizei fahndet jetzt mit Foto nach Toyota-Dieb

Seit Wochen stehen Toyotas im Fokus Krimineller. Einer von ihnen wurde nach der Tat in Chemnitz auf der Flucht geblitzt.

Chemnitz. Am 9. März hatten Unbekannte einen blauen Toyota Yaris Cross an der Straße Steinwiese im Flemminggebiet aufgebrochen und sind damit Richtung Nordosten gefahren. Gegen 3.45 Uhr wurde einer der mutmaßlichen Autodiebe von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst – in Meißen, auf der B 101 im Schottenbergtunnel. Das Blitzerfoto wurde nun vom Amtsgericht Chemnitz zur Öffentlichkeitsfahndung zugelassen. Wer den Mann in dem 36.000 Euro teuren Fahrzeug erkennt oder sonstige Hinweise zu den Toyota-Dieben geben kann, die derzeit im Chemnitzer Stadtgebiet unterwegs sind, soll sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0371 387-3448 melden.

Zwei neue Fälle

Seit Anfang März wird die Polizei mit einer Häufung von Autodiebstählen im Chemnitzer Stadtgebiet konfrontiert; insbesondere Autos der japanischen Marke Toyota stehen dabei im Fokus der Diebe. Erst am Dienstag wurden der Polizei erneut die Diebstähle zweier Toyota angezeigt.

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag entwendeten Unbekannte einen an der Bruno-Granz-Straße geparkten Toyota Corolla. Das graue Fahrzeug wurde im Jahr 2023 erstmals zugelassen. Angaben zum Diebstahlsschaden liegen der Polizei noch nicht vor.

Einen weiteren weißen Toyota Corolla haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montagnacht bis Dienstagmorgen gestohlen. Das Fahrzeug war auf der Jahnstraße geparkt. Der Zeitwert des im Jahr 2024 erstmals zugelassenen Toyota beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Polizei sucht Toyota-Diebe in Chemnitz. Symbolbild: Marijan Murat/dpa Die Polizei sucht Toyota-Diebe in Chemnitz. Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Die Anzahl der Toyota-Diebstähle in Chemnitz beziffert sich mittlerweile auf 15 Fälle. Es handele sich immer um Hybrid-Fahrzeuge, sagt LKA-Sprecher Kay Anders. Auf dem osteuropäischen Markt scheine aktuell eine Nachfrage nach diesen Fahrzeugmodellen zu bestehen. „Es gibt erste Hinweise, dass es sich bei den Tätern um eine polnische Bande handelt“, so Anders.

Die Polizei empfiehlt Autobesitzern das Anschaffen einer mechanischen Lenkradkralle und eines elektronischen Diebstahlschutzes, wie beispielsweise einer Alarmanlage oder eines Ortungssystems.

Das Fahndungsfoto aus der Geschwindigkeitsmessanlage ist unter www.freiepresse.de/toyotadieb zu finden. (cma/eran)