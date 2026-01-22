Chemnitzer Polizei klärt Senioren über Gefahren unterwegs auf

Chemnitz
Wie schütze ich mich richtig? Die Polizei informiert am 26. Januar im Bürgerhaus Brühl-Nord über Diebstahl, Betrug und die richtige Reaktion.
Wie schütze ich mich unterwegs vor Betrug und Diebstahl? Dieser Frage widmet sich eine Informationsveranstaltung am Montag, 26. Januar 2026, im Bürgerhaus Brühl-Nord. Ab 14 Uhr informiert der Chemnitzer Polizeihauptkommissar Joachim Heißenberg von der Fachabteilung Prävention über typische Gefahren im Alltag. Die Veranstaltung richtet sich...
