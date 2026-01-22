MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Polizei klärt Senioren über Gefahren unterwegs auf

Wie können sich Senioren im Alltag schützen?
Wie können sich Senioren im Alltag schützen? Bild: Symbolbild/Matthias Bein/dpa
Wie können sich Senioren im Alltag schützen?
Wie können sich Senioren im Alltag schützen? Bild: Symbolbild/Matthias Bein/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Polizei klärt Senioren über Gefahren unterwegs auf
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie schütze ich mich richtig? Die Polizei informiert am 26. Januar im Bürgerhaus Brühl-Nord über Diebstahl, Betrug und die richtige Reaktion.

Wie schütze ich mich unterwegs vor Betrug und Diebstahl? Dieser Frage widmet sich eine Informationsveranstaltung am Montag, 26. Januar 2026, im Bürgerhaus Brühl-Nord. Ab 14 Uhr informiert der Chemnitzer Polizeihauptkommissar Joachim Heißenberg von der Fachabteilung Prävention über typische Gefahren im Alltag. Die Veranstaltung richtet sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
3 min.
Skurriler Prozess in Zwickau: 44-Jähriger soll mit einer Krücke auf Polizisten eingeschlagen haben
Bei einer Verkehrskontrolle soll eine Krücke als Waffe gedient haben.
Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle wird zur Bedrohung: Ein Mann benutzt laut Darstellung der Beamten eine Krücke als Waffe.
Frank Dörfelt
14:50 Uhr
1 min.
Mit gestohlenem Auto sturzbetrunken durch Chemnitz gefahren: 34-Jähriger in Untersuchungshaft
Der 34-jährige Hyundai-Fahrer hatte 2,86 Promille.
Polizisten nahmen am Mittwoch einen betrunkenen Pkw-Fahrer fest – jetzt befindet er sich in Haft. Mit wie viel Promille der Mann unterwegs war und was man noch fand.
Luisa Ederle
13.01.2026
1 min.
Beiger Skoda in Chemnitz gestohlen
Ein Skoda verschwand in der Nacht zum Dienstag aus einem Wohngebiet.
In Chemnitz verschwindet ein Skoda Octavia. Weshalb der Dieb es womöglich sehr leicht hatte.
Luisa Ederle
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel