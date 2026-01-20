MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Polizei stellt junge Dealer-Gruppe

Die Polizei ertappte die Jugendlichen beim Abwiegen mehrerer Gramm Cannabis.
Die Polizei ertappte die Jugendlichen beim Abwiegen mehrerer Gramm Cannabis. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Die Polizei ertappte die Jugendlichen beim Abwiegen mehrerer Gramm Cannabis.
Die Polizei ertappte die Jugendlichen beim Abwiegen mehrerer Gramm Cannabis. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Polizei stellt junge Dealer-Gruppe
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hat in Chemnitz fünf junge Deutsche beim Abwiegen von Drogen auf einer öffentlichen Toilette erwischt.

Am Montagabend um 20:05 Uhr sind im Sanitärbereich eines Centers an der Annaberger Straße fünf mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 14 bis 20 Jahren gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier junge Männer beim Abwiegen von Betäubungsmitteln überrascht, während eine 14-Jährige offenbar Wache hielt. Die Beamten stellten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
14:21 Uhr
1 min.
Reizgas-Attacke in Chemnitz: Jugendliche in Straßenbahnlinie 4 verletzt
Unbekannte versprühten mutmaßlich Reizgas in der Straßenbahn.
Unbekannte versprühen Reizgas in einer Chemnitzer Straßenbahn. Drei Jugendliche erlitten Atemreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.
Luisa Ederle
14:30 Uhr
1 min.
Chemnitz: Seniorinnen beim Einkaufen bestohlen
Zwei Seniorinnen hatten kurzzeitig ihre Handtaschen unbeaufsichtigt gelassen. Unbekannte griffen zu.
In zwei Chemnitzer Einkaufsmärkten kam es am Dienstag zu Taschendiebstählen. Wie es dazu kam und welche Tipps die Polizei gibt.
Luisa Ederle
Mehr Artikel