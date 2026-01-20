Chemnitzer Polizei stellt junge Dealer-Gruppe

Die Polizei hat in Chemnitz fünf junge Deutsche beim Abwiegen von Drogen auf einer öffentlichen Toilette erwischt.

Am Montagabend um 20:05 Uhr sind im Sanitärbereich eines Centers an der Annaberger Straße fünf mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 14 bis 20 Jahren gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier junge Männer beim Abwiegen von Betäubungsmitteln überrascht, während eine 14-Jährige offenbar Wache hielt. Die Beamten stellten...