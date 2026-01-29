MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Polizei stellt zwei Männer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz

Ein maskierter Mann hatte zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen mit sich geführt.
Ein maskierter Mann hatte zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen mit sich geführt. Bild: Silas Stein/dpa
Ein maskierter Mann hatte zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen mit sich geführt.
Ein maskierter Mann hatte zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen mit sich geführt. Bild: Silas Stein/dpa
Chemnitz
Chemnitzer Polizei stellt zwei Männer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Messer an der Haltestelle und Pistolen in der Bahnhofstraße: Die Polizei registrierte am Donnerstag in zwei unabhängigen Fällen Verstöße gegen das Waffengesetz.

Am Donnerstagmorgen kam es im Chemnitzer Zentrum innerhalb weniger Stunden zu zwei Polizeieinsätzen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr an der Zentralhaltestelle. Ein Passant informierte die Polizei über einen Mann, der an einer Haltestelle mit zwei Messern hantiert haben soll. Laut aktuellem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:27 Uhr
3 min.
Einzug in Dschungelcamp: Nicht jeder mag den Bettnachbarn
Die Bewohner des Dschungelcamps wohnen seit dem zweiten Tag alle zusammen.
17 Tage wollen 12 Promis in einem Camp in Australien ausharren, um am Ende hoffentlich als Dschungelkönig nach Deutschland zurückzukehren. Zu Beginn sind Insekten für einige nicht das unangenehmste.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
21.01.2026
1 min.
Alkoholfahrten in Chemnitz: Polizei stoppt betrunkene Fahrer
Die Polizei stoppte zwei Männer, die die Promillegrenze weit überschritten hatten.
Dank aufmerksamer Zeugen stoppte die Chemnitzer Polizei einen Fahrer mit fast 2 Promille. Ein weiterer wurde in Altendorf aus dem Verkehr gezogen.
Luisa Ederle
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
20.01.2026
1 min.
Chemnitzer Polizei stellt junge Dealer-Gruppe
Die Polizei ertappte die Jugendlichen beim Abwiegen mehrerer Gramm Cannabis.
Die Polizei hat in Chemnitz fünf junge Deutsche beim Abwiegen von Drogen auf einer öffentlichen Toilette erwischt.
Luisa Ederle
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel