Chemnitzer Polizei stellt zwei Männer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz

Chemnitz
Messer an der Haltestelle und Pistolen in der Bahnhofstraße: Die Polizei registrierte am Donnerstag in zwei unabhängigen Fällen Verstöße gegen das Waffengesetz.
Am Donnerstagmorgen kam es im Chemnitzer Zentrum innerhalb weniger Stunden zu zwei Polizeieinsätzen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr an der Zentralhaltestelle. Ein Passant informierte die Polizei über einen Mann, der an einer Haltestelle mit zwei Messern hantiert haben soll. Laut aktuellem...
