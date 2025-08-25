Chemnitzer Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Ein 36-Jähriger und ein 17-Jähriger waren deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs. Das Gefährt unterschied sich, die Anzeige, die folgte, war aber gleich.

Mitten in der Nacht, es war 2.30 Uhr am Montag, kontrollierten Polizisten auf der Zwickauer Straße einen Audi und dessen Fahrer. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrer wahr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Für den Polen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie...