Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt

Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.

Professor Oliver Schmidt gehört bereits zum fünften Mal zu den meistzitierten Forschern der Welt. Das geht aus dem Ranking ISI „Highly Cited Researchers“ hervor, das in dieser Woche veröffentlicht wurde. Schmidt hat an der TU Chemnitz seit 2022 die Professur Materialsysteme der Nanoelektronik inne und ist Wissenschaftlicher Direktor des...