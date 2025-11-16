Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt

Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz. Bild: Jacob Müller/TUC
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz. Bild: Jacob Müller/TUC
Chemnitz
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.

Professor Oliver Schmidt gehört bereits zum fünften Mal zu den meistzitierten Forschern der Welt. Das geht aus dem Ranking ISI „Highly Cited Researchers“ hervor, das in dieser Woche veröffentlicht wurde. Schmidt hat an der TU Chemnitz seit 2022 die Professur Materialsysteme der Nanoelektronik inne und ist Wissenschaftlicher Direktor des...
