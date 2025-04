Chemnitzer Rathaus setzt mehr und mehr auf nachhaltige Produkte

Büroartikel, Strom, Textilien: In immer mehr Bereichen achtet das Rathaus auf das Einhalten besonderer Standards.

Das Chemnitzer Rathaus legt bei Beschaffungen in immer mehr Bereichen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Stadtverwaltung sei dazu auch im Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Leipzig, um von den dortigen Erfahrungen zu profitieren, erläutert der zuständige Bürgermeister Ralph Burghart (CDU). In den Ämtern und Behörden der Stadt werde...