  • Chemnitzer Rentner verzweifelt: Baustelle kappt Weg für alltägliche Besorgungen

Klaus Görner aus Stelzendorf ist auf den Bus angewiesen.
Klaus Görner aus Stelzendorf ist auf den Bus angewiesen.
Klaus Görner aus Stelzendorf ist auf den Bus angewiesen.
Klaus Görner aus Stelzendorf ist auf den Bus angewiesen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Rentner verzweifelt: Baustelle kappt Weg für alltägliche Besorgungen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Teil des Stadtteils Stelzendorf ist derzeit für Wochen von Bus und Bahn abgeschnitten. Das aber hätte womöglich gar nicht sein müssen.

Das schnelle Internet, bald liegt es auch im Chemnitzer Stadtteil Stelzendorf an. Doch die Freude darüber ist nicht bei allen im Ort ungetrübt. Entlang der Neukirchner Straße, einer wichtigen Verbindung nach außerhalb, gehen die Arbeiten zum Breitbandausbau mit einer Sperrung daher – voraussichtlich bis Mitte Oktober.
